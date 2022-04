La fée Cuisalie spéciale “frissons” Flagey Flagey Catégories d’évènement: Doubs

Flagey

La fée Cuisalie spéciale “frissons” Flagey, 30 avril 2022, Flagey. La fée Cuisalie spéciale “frissons” Ferme Courbet 28 grande rue Flagey

2022-04-30 – 2022-04-30 Ferme Courbet 28 grande rue

Flagey Doubs Flagey Par la Compagnie du Théâtre de la Petite Montagne

Cuisalie raconte des histoires d’autres fées, de lutins, de diableries et de magie… Des histoires effrayantes, sanglantes, des fantômes, des dames blanches, des sorcières maléfiques ! Dans une ambiance feu de camp, la Fée Cuisalie se transforme petit à petit, au fil du récit… fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/ Par la Compagnie du Théâtre de la Petite Montagne

Cuisalie raconte des histoires d’autres fées, de lutins, de diableries et de magie… Des histoires effrayantes, sanglantes, des fantômes, des dames blanches, des sorcières maléfiques ! Dans une ambiance feu de camp, la Fée Cuisalie se transforme petit à petit, au fil du récit… Ferme Courbet 28 grande rue Flagey

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Flagey Autres Lieu Flagey Adresse Ferme Courbet 28 grande rue Ville Flagey lieuville Ferme Courbet 28 grande rue Flagey Departement Doubs

Flagey Flagey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flagey/

La fée Cuisalie spéciale “frissons” Flagey 2022-04-30 was last modified: by La fée Cuisalie spéciale “frissons” Flagey Flagey 30 avril 2022 Doubs Flagey

Flagey Doubs