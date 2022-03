LA FÉ EN CONCERT Aspiran, 23 avril 2022, Aspiran.

LA FÉ EN CONCERT Aspiran

2022-04-23 21:00:00 – 2022-04-23

Aspiran Hérault Aspiran

La Fé exprime ses tendresses et ses peurs, avec des compos pleines d’amour, de désir et d’imaginaire. Son premier album “Chansons de Bouche à Oreilles” est plein d’une poésie du quotidien à l’humeur vagabonde. Elle sillonne les chemins avec sa guitare pour partager avec vous un moment fort au bord de l’intime, passant du rire aux larmes avec dérision et finesse.

5 € (une boisson offerte)

+33 4 67 96 24 89

dernière mise à jour : 2022-03-01 par