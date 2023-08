Visites du château féodal de La Faye La Faye Saint-Dizier-la-Tour, 1 septembre 2023, Saint-Dizier-la-Tour.

Saint-Dizier-la-Tour,Creuse

Chaque Vendredi, samedi et dimanche

à 14h30 – 15h30 – 16h30

Venez découvrir le château de la Faye, lors de visites guidées!

Les façades et les toitures du corps de logis et de ses deux tours, et son escalier central et ses deux cheminées au rez-de-chaussée, les façades et les toitures de la tour-pigeonnier, le fournil, à l’exclusion de la cave, courtine sud-ouest sont inscrits au titres des Monuments historiques depuis 1995.

Bâtiment à vocation militaire situé sur un site stratégique important, traces et vestiges de notre Histoire depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au XVe siècle toujours présents. Lieu bucolique, moyenâgeux et hors du temps.

TARIFS

Adultes: 4,50€.

Enfants de 8 à 15 ans 3€.

Moins de 8 ans gratuit..

2023-09-01 fin : 2023-11-05 . .

La Faye

Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every Friday, Saturday and Sunday

at 2:30 pm – 3:30 pm – 4:30 pm

Come and discover the Château de la Faye during guided tours!

The facades and roofs of the main building and its two towers, with its central staircase and two fireplaces on the first floor, the facades and roofs of the dovecote tower, the bakehouse, excluding the cellar, and the south-west curtain wall have been listed as Historic Monuments since 1995.

A military building on an important strategic site, traces and vestiges of our history from Gallo-Roman times to the 15th century are still present. A bucolic, medieval and timeless setting.

RATES

Adults: 4.50?

Children aged 8 to 15 3?

Children under 8 free.

Todos los viernes, sábados y domingos

a las 14.30 h – 15.30 h – 16.30 h

Venga a descubrir el castillo de la Faye en una visita guiada

Las fachadas y tejados del edificio principal y sus dos torres, con su escalera central y sus dos chimeneas en la planta baja, las fachadas y tejados de la torre del palomar, el horno, excluida la bodega, y el muro cortina suroeste están clasificados como Monumentos Históricos desde 1995.

Edificio militar situado en un importante emplazamiento estratégico, aún se conservan huellas y vestigios de nuestra historia desde la época galo-romana hasta el siglo XV. Un entorno bucólico, medieval y atemporal.

PRECIOS

Adultos: 4,50 euros

Niños de 8 a 15 años: 3 euros.

Menores de 8 años: gratis.

Jeden Freitag, Samstag und Sonntag

um 14:30 Uhr – 15:30 Uhr – 16:30 Uhr

Entdecken Sie das Château de la Faye bei einer Führung!

Die Fassaden und Dächer des Hauptgebäudes mit seinen beiden Türmen, der zentralen Treppe und den beiden Kaminen im Erdgeschoss, die Fassaden und Dächer des Taubenturms, die Backstube mit Ausnahme des Kellers und die südwestliche Festung sind seit 1995 als historische Monumente eingetragen.

Militärisches Gebäude an einem strategisch wichtigen Ort, Spuren und Überreste unserer Geschichte von der gallorömischen Epoche bis zum 15. Jahrhundert sind noch vorhanden. Jahrhundert. Ein bukolischer, mittelalterlicher und zeitloser Ort.

PREISE

Erwachsene: 4,50 ?

Kinder von 8 bis 15 Jahren: 3?

Kinder unter 8 Jahren gratis.

Mise à jour le 2023-08-25 par Marche et Combraille en Aquitaine