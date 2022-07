La FauV: Fête au Village Teyssières Teyssières Catégories d’évènement: Drôme

Cour de la Mairie de Teyssières
Mairie 100 route du vieux village 26220 Teyssières
2022-08-06

Drôme Teyssières Après midi jeux animations concours d’épouvantails etc… puis repas suivit d’un spectacle de rue. caro.audenis@free.fr +33 6 07 90 47 29 Mairie 100 route du vieux village 26220 Teyssières Cour de la Mairie de Teyssières Teyssières

