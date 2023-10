Tapissier : redonner une nouvelle vie à vos sièges ! La faute à Voltaire tapissier Lumbin, 20 octobre 2023, Lumbin.

La réparation-restauration est l’essence même du métier de tapissier. Depuis le Moyen Age, le tapissier fabrique et répare les sièges. Une tradition qui se transmet et évolue avec les époques. Venez échanger et découvrir ce métier passionant !

La faute à Voltaire tapissier 252 RD 1090 38660 Lumbin Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00