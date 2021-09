Orléans Théâtre d'Orléans Loiret, Orléans La faute à Fidel Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La faute à Fidel —————- ### Julie Gavras **(1 h 39 / 2006)** Le début des années 1970 à Paris. Anna, 9 ans, vit confortablement entre son école religieuse et la maison de ses parents, Marie, une Française, et Fernando, un Espagnol. Mais une vérité reste tue : un oncle, resté en Espagne, combat Franco. Il est communiste, et la famille de Marie ne veut pas en entendre parler. L’arrestation et la mort de cet oncle, ainsi qu’un voyage au Chili, transforment la vie faussement confortable de la famille d’Anna. Au contact des amis de ses parents, la fillette se découvre peu à peu un engagement politique qui crée des remous dans son école et bouleverse ses grands-parents maternels…

Le cycle cinéma “La liberté à l’écran” s’inscrit dans le prolongement des récits qui traversent l’exposition Alger, archipel des libertés. Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

