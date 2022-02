La Fausse Suivante Théâtre de Carouge Carouge Catégorie d’évènement: Carouge

La Fausse Suivante Théâtre de Carouge, 21 février 2022, Carouge. La Fausse Suivante

du lundi 21 février au samedi 5 mars à Théâtre de Carouge

_**La Fausse Suivante**_ De Marivaux Mise en scène de Jean Liermier Stoppé net dans son envol lors du premier confinement, nous reprenons ce bijou de machiavélisme où, entre badinage, cupidité, manigances et fourberies, Marivaux explore l’illusion des sentiments, fait tomber les masques et met à nu la vérité. Servie par une étincelante distribution romande pour notre plus grand plaisir, _La Fausse Suivante_ pourrait être sous-titrée: Un Homme est une Femme…

Plein tarif: CHF 42.– AVS/AI: CHF 33.– <25ans/Étudiant·e/Chômeur·se: CHF 15.– / sur présentation de la carte Carte 20ans/20francs: CHF 10.- Entreprise: CHF 37.- Un texte de Marivaux, mis en scène par Jean Liermier Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T19:30:00 2022-02-21T21:30:00;2022-02-22T19:30:00 2022-02-22T21:30:00;2022-02-23T19:30:00 2022-02-23T21:30:00;2022-02-24T19:30:00 2022-02-24T21:30:00;2022-02-25T19:30:00 2022-02-25T21:30:00;2022-02-26T17:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T17:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-03-01T19:30:00 2022-03-01T21:30:00;2022-03-02T19:30:00 2022-03-02T21:30:00;2022-03-03T19:30:00 2022-03-03T21:30:00;2022-03-04T19:30:00 2022-03-04T21:30:00;2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Carouge Autres Lieu Théâtre de Carouge Adresse Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Ville Carouge lieuville Théâtre de Carouge Carouge

Théâtre de Carouge Carouge https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carouge/

La Fausse Suivante Théâtre de Carouge 2022-02-21 was last modified: by La Fausse Suivante Théâtre de Carouge Théâtre de Carouge 21 février 2022 Carouge THEATRE DE CAROUGE Carouge

Carouge