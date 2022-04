La (fausse) boutique Eolia du château de Vitré Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La (fausse) boutique Eolia du château de Vitré Musée du château de Vitré, 14 mai 2022 20:00, Vitré. Nuit des musées La (fausse) boutique Eolia du château de Vitré Musée du château de Vitré Samedi 14 mai, 20h00

Une création artistique des élèves de l’école de la Hodéyère

Les élèves de l’école de la Hodéyère de Vitré vous invite à venir découvrir leur projet _Eolia_, une boutique-souvenir inspirée d’un sarcophage égyptien conservé aux réserves muséales et créée en partenariat avec Le bon accueil et l’atelier de gravure Barbe à papier. http://www.mairie-vitre.com/vitre_pratique/culture/musees.php Saturday 14 May, 20:00 Los alumnos de la escuela de la Hodéyère de Vitré le invitan a descubrir su proyecto Eolia, una tienda de recuerdos inspirada en un sarcófago egipcio conservado en las reservas museísticas y creada en colaboración con Le bon accueil y el taller de grabado Barbe à papier. Sábado 14 mayo, 20:00 Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France 35500 Vitré Bretagne

