La Faune, un après-midi – Un animal, des ani…mots en musique Les Rendez-vous d’Ailleurs Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit sous condition

Libre participation

Poèmes, chansons et musiques évoquent les animaux dans tous les états et dans tous leurs habitats.

Avec Isabelle Bonnadier, chanteuse lyrique et comédienne et Simon Lebens, pianiste. Mise en espace, Dorli Lamar

Pour faire écho aux expositions sur les animaux que vous pouvez voir en ce moment à Paris, venez nous retrouver dans un joli petit théâtre du 20e

La faune, un après-midi

Un récital pour toutes et tous.

Sur scène, un duo complice fait parler le monde animal autour d’un piano, depuis les profondeurs de l’eau jusqu’aux nuages, dans un voyage poétique et musical parcourant la première moitié du XXe siècle.

Un animal, des ani…mots en musique

Drôlerie,tendresse et fantaisie donnent souffle et vie à ce bestiaire étonnant qui vagabonde de la pieuvre à l’oiseau des îles en passant par l’écrevisse, le crapaud, la fourmi, le chien, le léopard, le zèbre, le pélican, la souris… Un spectacle musical pour les grands et leurs petits

Les Rendez-vous d’Ailleurs 109 rue des Haies 75020 Paris

Contact : http://www.lesrdvdailleurs.fr +33698961557 aubeaumilieudeschants2@orange.fr https://www.billetreduc.com/332565/evt.htm?nr=1

Grégoire Ader La faune, un après-midi