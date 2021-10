Noisy-le-Grand RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis La faune… et l’hiver RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand

L’hiver… une saison souvent peu hospitalière pour les animaux de la forêt. À travers une petite randonnée au coeur du Bois Saint-Martin, venez découvrir toutes les ficelles et astuces utilisées par la faune sauvage pour passer l’hiver ! Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France, comprendre comment la faune survie à l’hiver RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T12:30:00

