La faune en région Centre-Val de Loire
L'alliage – centre culturel
Olivet

Olivet

5 mai 2022

le jeudi 5 mai à 20:00

Guy Janvrot s’est intéressé à la nature en arrivant dans le Val de Loire, à 19 ans. Il a adhéré à l’association des Naturalistes orléanais, devenue Loiret nature environnement, qu’il a présidée pendant six ans, avant de devenir président de la fédération régionale France nature environnement pendant vingt-trois ans. Il a représenté ces associations en qualité de vice-président chargé du développement durable au conseil économique, social et environnemental régional pendant plus de vingt ans.

entrée gratuite, sans réservation, ouvert à tous

De la nature en tout et pour tout, au détour d’une photo… contemplation, évocation, émotion L’alliage – centre culturel 1 rue Michel Roques, 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T22:30:00

