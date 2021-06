Palermo Museo ambientale madonita - mam Palermo La fauconerie de Frédéric II Museo ambientale madonita – mam Palermo Catégorie d’évènement: Palermo

Museo ambientale madonita – mam, le samedi 3 juillet à 10:30 Tarif réduit, max : 25 pers à la fois

Comme Frédéric II, entrez dans l’histoire de la fauconerie et des rapaces Museo ambientale madonita – mam Piazza Castello, 7 Polizzi Generosa (Palermo), Palermo, Sicilia Palermo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:30:00 2021-07-03T13:00:00

