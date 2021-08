Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève La fascination du Japon Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

De tous temps le Japon a fasciné les étrangers. L’archipel nippon attire les marchands des compagnies portugaise et néerlandaise dès le 17e siècle. Sa fermeture au monde pendant près de deux siècles contribue sans aucun doute à entretenir son mystère et à susciter la curiosité des Occidentaux. Lorsqu’à l’ère Meiji (1868-1912) le pays rouvre enfin ses portes, les premiers Européens et États-uniens ayant le privilège de s’y rendre, ramènent avec eux des objets de toutes sortes. Ces collectionneurs contribuent à la connaissance du Japon en diffusant son savoir-faire technique, artisanal et artistique. Aujourd’hui encore, l’attrait du pays du Soleil levant demeure vif et intact, tout comme l’image rêvée d’un dépaysement total véhiculée jusque dans nos contrées. Pensé comme un prolongement de la publication qui accompagne l’exposition et grâce au regard averti d’une palette d’intervenant.e.s, ce colloque propose d’étudier le parcours de divers collectionneurs d’art et d’artisanat japonais tels que Gustave Revilliod, Alfred Baur ou Alfred Gérard, de mettre en lumière quelques exemples de collections muséales en Suisse et en France, et enfin, de plonger au cœur des objets de cette fascination. **Inscriptions dès le 1er septembre.**

CHF 90.- (Plein tarif) CHF 70.- (Tarif réduit) CHF 50.- (Etudiant.e.s)

A l’occasion de l’exposition “Chrysanthèmes, dragons et samouraïs”, le Musée Ariana propose une journée de colloque consacrée à la fascination que le Japon et sa culture suscitent en Occident Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T17:00:00

