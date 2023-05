Journée mondiale de la photographie 2023 Bois Vert, 19 août 2023, .

Randonnée sur le circuit de Vivian Maier de Bois Vert en compagnie d’un membre de l’association, pique-nique tiré des sacs. A 14h30 visite guidée et commentée du circuit Vivian Maier du village de Saint-Bonnet (rdv devant le bureau d’accueil touristique)..

2023-08-19 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-19 17:00:00. .

Bois Vert

La Fare-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Hike on the Vivian Maier circuit of Bois Vert with a member of the association, picnic from the bags. At 2:30 pm guided tour of the Vivian Maier circuit in the village of Saint-Bonnet (meet in front of the tourist office).

Excursión por el circuito Vivian Maier de Bois Vert con un miembro de la asociación, picnic de las bolsas. A las 14.30 h, visita guiada del circuito Vivian Maier en el pueblo de Saint-Bonnet (punto de encuentro frente a la oficina de turismo).

Wanderung auf dem Vivian-Maier-Rundweg von Bois Vert in Begleitung eines Mitglieds des Vereins, Picknick aus den Taschen. Um 14:30 Uhr geführte und kommentierte Besichtigung des Vivian-Maier-Rundwegs im Dorf Saint-Bonnet (Treffpunkt vor dem Touristenbüro).

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar