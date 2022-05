La farce du pâté et de la tarte Thibivillers Thibivillers Catégories d’évènement: Oise

Thibivillers

La farce du pâté et de la tarte Thibivillers, 29 mai 2022

2022-05-29 15:00:00 – 2022-05-29 16:00:00

Thibivillers Oise Thibivillers Mise en scène Joëlle Bobbio COMPAGNIE THEATRE AL DENTE

Avec l’aide à la diffusion du Conseil Départemental de l’Oise et de la CCVT

Deux mendiants affamés volent un pâté. Quel délice ! Ils reçoivent ensuite quelques coups de bâton… Venez voir les aventures de ces deux drôles pour s’emparer aussi de la tarte du pâtissier avare et de sa méchante femme. Eclats de rire garantis ! Une farce que la mise en scène comique rend irrésistible ! La mise en scène : La Farce du pâté et de la tarte aborde de façon comique les thèmes de la faim, du froid, des coups de bâton et de la menace du gibet au Moyen Age. Nous avons souligné les différences riches/pauvres, mais aussi mari/femme, les injustices et inégalités, en glissant quelques anachronismes amusants. Tout cela avec insolence et liberté dans le jeu des comédien.nes.Le jeune Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, n’a-t-il pas découvert le théâtre avec son grand père qui l’emmenait voir des farces dans les foires, sur les places publiques ! Venez rire et même participer à ce spectacle haut en couleurs ! COMPAGNIE THEATRE AL DENTE Contact : 06 68 81 15 71 theatrealdente@orange.fr Thibivillers

