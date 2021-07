« La farce de Maître Pathelin ». Théâtre de foire sur tréteaux d’époque par la Compagnie Oghma du Périgord Noir… Théâtre de Bligny, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Fontenay-lès-Briis.

« La farce de Maître Pathelin ». Théâtre de foire sur tréteaux d’époque par la Compagnie Oghma du Périgord Noir…

Théâtre de Bligny, le samedi 10 juillet à 20:00

Les saltimbanques cherchent leur place, posent leur estrade, déplient leurs rideaux usés, corrompent le guet puis attirent le chaland de pirouettes avant de jouer le spectacle qui remplira peut-être leur bourse. Bourgeois, petits nobles et manants mélangés se laissent embarquer dans la **Farce de Maître Pathelin** -grand classique de l’époque- qui leur fera oublier un moment leurs soucis, ou la faim. Il convient cependant de faire attention aux tire-laines qui rodent… **Théâtre**. _**La farce de Maître Pathelin.**_ Un spectacle de la Cie Oghma mis en scène par Charles Di Méglio. **Samedi 10 juillet 2021 à 20h** sur des tréteaux de foire sur le parvis réaménagé du Théâtre de Bligny, la mythique salle de spectacle du Centre Hospitalier de Bligny, à cheval sur les communes de Briis-sous-Forges et Fontenay-lès-Briis dans l’Essonne rurale.. ​ **Spectacle gratuit sur réservation**. On peut aussi venir avec son transat et réserver un morceau de pelouse… Tout le programme de #BlignyÉTÉ2021 : [www.theatre](http://www.theatre)-de-bligny.fr

Entrée libre sur réservation. Le port du masque de protection est de rigueur à tout moment et en tous lieux à l’intérieur de l’enceinte du Centre Hospitalier de Bligny.

Bien malin qui croyait prendre… A moins que ce ne soit le contraire ! La Farce de Maître Pathelin a fait rire bien des bourgeois, des petits nobles et des manants… On continue ?

Théâtre de Bligny Centre Hospitalier de Bligny – Rue de Bligny 91640 Briis-sous-Forges Fontenay-lès-Briis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T21:30:00