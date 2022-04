La farce cachée de l’info – Jean-Jacques Fiorito

2022-04-30 – 2022-04-30 Il a passé 30 ans à explorer Marseille pour son journal. Il a tout vu, tout entendu, tout écrit. Enfin presque. Il y a des choses qu’on ne dit pas. Sauf sur scène. Les kalachs, les cités, la propreté, la politique, l’OM, la police et le corona évidemment.



Autant de sujets dont il vous dévoile la “farce cachée” avec son inimitable sens de la formule !



