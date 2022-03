La farandole des places : Visitez Avignon à travers ses places emblématiques Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

La farandole des places : Visitez Avignon à travers ses places emblématiques Avignon, 1 mai 2022, Avignon. La farandole des places : Visitez Avignon à travers ses places emblématiques Avignon

2022-05-01 – 2022-09-30 09:00:00 09:00:00

Avignon Vaucluse EUR 30 30 Il est inattendu dans une ville médiévale d’y croiser des places.

Pourtant elles sont au cœur de la vie historique d’Avignon.

Cette visite guidée va vous permettre de découvrir les plus belles places de la ville. info@lesnoctambulesdavignon.com +33 6 14 23 41 31 http://www.lesnoctambulesdavignon.com/ Avignon

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Ville Avignon lieuville Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

La farandole des places : Visitez Avignon à travers ses places emblématiques Avignon 2022-05-01 was last modified: by La farandole des places : Visitez Avignon à travers ses places emblématiques Avignon Avignon 1 mai 2022 Avignon Vaucluse

Avignon Vaucluse