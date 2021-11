Toulouse Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne, Toulouse La Farandole des Lucioles Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Farandole des Lucioles Médiathèque Serveyrolles, 17 décembre 2021, Toulouse. La Farandole des Lucioles

Médiathèque Serveyrolles, le vendredi 17 décembre à 17:00

Vendredi 17 décembre à 17h Spectacle- Illuminations Rendez-vous à la tombée de la nuit… Le jardin de la médiathèque et du centre social s’illumine pour un moment convivial et un spectacle circassien. Avec la compagnie Culture En Mouvements. Préparez vos lampions ! Médiathèque Serveyrolles Vendredi 17 décembre à 17h Spectacle- Illuminations Rendez-vous à la tombée de la nuit… Le jardin de la médiathèque et du centre social s’illumine pour un moment convivial et un spectacle circassien. Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T17:00:00 2021-12-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Serveyrolles Adresse Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque Serveyrolles Toulouse