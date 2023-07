Ateliers très jeune public La Farandole Chabeuil Catégories d’Évènement: Chabeuil

Drôme Ateliers très jeune public La Farandole Chabeuil, 17 juillet 2023, Chabeuil. Ateliers très jeune public 17 – 21 juillet La Farandole Ateliers au multi-accueil La Farandole La Farandole 5, rue des cerisiers 26120 Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Multi-accueil La Farandole : accueil petite enfance Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Chabeuil, Drôme Autres Lieu La Farandole Adresse 5, rue des cerisiers 26120 Chabeuil Ville Chabeuil Departement Drôme Lieu Ville La Farandole Chabeuil

La Farandole Chabeuil Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabeuil/