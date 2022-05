La Fantasy à l’honneur, 28 mai 2022, .

La Fantasy à l’honneur

2022-05-28 15:30:00 – 2022-05-28 17:00:00

Rencontre-dédicace avec Aurore Gebleux

Fan de littérature et de cinéma (avec pour sources d’inspiration les univers de l’imaginaire créés par J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling ou Orson Scott Card), Aurore Gebleux écrit de la Fantasy Young Adult : un genre littéraire à part entière qui rapproche grands-parents, parents et enfants en leur permettant de lire le même roman et d’échanger sur leurs impressions de lecture.

+33 3 44 41 83 75 https://bibliotheques.compiegne.fr/

© Aurore Gebleux

dernière mise à jour : 2022-05-17 par