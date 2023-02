LA FANTASTIQUE DE BERLIOZ LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE Catégories d’Évènement: Lille

BERLIOZ Symphonie fantastique Alexandre Bloch Direction

Veronika Eberle Violon

Orchestre National de Lille C’est en 1830, dans un Paris où l’opéra et le ballet sont en vogue, que Berlioz, âgé de 26 ans, crée un coup d’éclat mémorable au Conservatoire de Paris. En cinquante minutes, la Symphonie fantastique raconte cinq « épisodes de la vie d’un artiste » avec une palette orchestrale inconnue jusqu’alors. Dans une lettre, le compositeur écrit à son père : « C’était une fureur. Liszt, le célèbre pianiste m’a pour ainsi dire emmené de force dîner chez lui en m’accablant de tout ce que l’enthousiasme a de plus énergique ». En première partie de ce concert plein de fougue, Alexandre Bloch accompagne la violoniste Veronika Eberle dans le superbe Concerto pour violon n°1 que Chostakovitch écrivit pour le virtuose David Oïstrakh. .21.0 EUR21.0. Votre billet est ici

