La fanforale du Douzbekistan Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La fanforale du Douzbekistan Bibliothèque Hergé, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Bienvenue au Douzbekistan ! 15 cuivres et 15 chanteuses ! Vous êtes convié(e)s à un concert festif et dansant. La Fanforale, c’est des chants balkaniques et populaires sur fond de fanfare cuivrée ! À l’origine tous voisins d’un même immeuble du 18ème arrondissement, la troupe s’est étoffée au fil des rencontres. “Bon bah, bonne visite, et comme on dit chez nous : Bratché !!!” Site de la Fanforale Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

2 : Stalingrad (Paris) (103m) 54 : Stalingrad (Paris) (103m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-discotheque-herge-1747 01 40 38 18 08 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge/ https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-discotheque-herge-1747

Fanforale du Douzbekistan

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Hergé Adresse 2 rue du Département Ville Paris lieuville Bibliothèque Hergé Paris Departement Paris

Bibliothèque Hergé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La fanforale du Douzbekistan Bibliothèque Hergé 2022-06-18 was last modified: by La fanforale du Douzbekistan Bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé 18 juin 2022 Bibliothèque Hergé Paris Paris

Paris Paris