Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille La Fanfare Moufle & invités Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Fanfare Moufle & invités Le Molotov, 23 octobre 2021, Marseille. La Fanfare Moufle & invités

Le Molotov, le samedi 23 octobre à 20:00

La Fanfare Moufle est de retour avec 1 an et demi de retard !!! Ne manquez pas ce coming back featuring 4 autres incroyables fanfares : – Nomad Notes [https://www.facebook.com/NOMADNOTESPROJECT](https://www.facebook.com/NOMADNOTESPROJECT) – Far’n’Night [https://www.facebook.com/FarNnight](https://www.facebook.com/FarNnight) – Les perceuses pour enfants – 4Francs3Moufles [https://www.facebook.com/Fanfare3francs6sous](https://www.facebook.com/Fanfare3francs6sous) ♫FANFARE♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille