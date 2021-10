Lille quartier Faubourg de Béthune Lille, Nord La fanfare lumineuse de Noël quartier Faubourg de Béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

le vendredi 17 décembre à 15:00

La fanfare de Noël revient au Faubourg ! Deux départs distincts : • Départ 1 du square Toulouse Lautrec à 15H • Départ 2 du local de la Baltique à 15H La déambulation se fera sur tout le quartier via le cheminement Concorde pour la fanfare 1 et via le vieux Faubourg et la Baltique pour la fanfare 2. Avec un final devant la Mairie de quartier de 17h à 18H. Venez nombreux admirer cette fanfare lumineuse de Noël.

gratuit

2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T18:00:00

