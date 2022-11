La fanfare « Les Décalés » – La Bastide enchantée

La fanfare « Les Décalés » – La Bastide enchantée, 3 décembre 2022, . La fanfare « Les Décalés » – La Bastide enchantée



2022-12-03 – 2022-12-03 Les rues du centre-ville s’animeront au rythme de cette fanfare villeneuvoise qui reprendra pour l’occasion les plus beaux classiques de Noël ! Les rues du centre-ville s’animeront au rythme de cette fanfare villeneuvoise qui reprendra pour l’occasion les plus beaux classiques de Noël ! dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville