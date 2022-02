La Fanfare Ephémère Nogent-le-Rotrou, 31 mai 2022, Nogent-le-Rotrou.

La Fanfare Ephémère Nogent-le-Rotrou

2022-05-31 – 2022-05-31

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

La fanfare éphémère est ouverte à tous de 8 ans à 107 ans.Curieux, Novices, Amateurs ou confirmés nous découvrons la musique en orchestre ou en pupitres de trompettes, trombone et tuba sur des airs funky et actuels.

Après un mois d’initiation (4 répétitions) les artistes en herbe de la fanfare Éphémère proposeront un concert :

– Le mardi 31 mai aux Gauchetières avec la participation de l’orchestre à l’école Jean Macé.

– Le mercredi 1er juin au Théâtre de verdure et/ ou place Saint-Pol avec la participation des scolaires de Marcel Pagnol.

ecolemusique@ville-nogent-le-rotrou.fr +33 2 37 52 01 37

ecole de musique

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-02-10 par