La famille vient en mangeant Villeneuve-sur-Lot, 22 avril 2022, Villeneuve-sur-Lot.

La famille vient en mangeant Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle Villeneuve-sur-Lot

2022-04-22 – 2022-04-22 Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

15 15 EUR Théâtre tout public – à partir de 10 ans

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille…

1 comédienne, 8 personnages: un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur.

écrit et joué par Marie-Magdeleine

mise en scène: Julien Marot

Théâtre tout public – à partir de 10 ans

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie…

+33 5 47 01 19 02

Théâtre tout public – à partir de 10 ans

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille…

1 comédienne, 8 personnages: un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur.

écrit et joué par Marie-Magdeleine

mise en scène: Julien Marot

Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47