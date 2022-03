La famille vient en mangeant Théâtre de Langres, 7 avril 2022, Langres.

Théâtre de Langres, le jeudi 7 avril à 20:30

Spectacle de théâtre par la compagnie MMM… Une comédienne, huit personnages. Un seule-en-scène épique et collégial porté par une actrice ébouriffante. À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie. On commence à débattre éducation à domicile, IVG, psycho-généalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille… Frères, sœurs, parents, qui éduque qui finalement ? Durée : 1h15

12 / 10 / 5,5 €

Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Langres Haute-Marne



