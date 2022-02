La Famille vient en mangeant Salle Artymès, 12 février 2022, Mesquer.

La Famille vient en mangeant

Salle Artymès, le samedi 12 février à 20:30

**_ Un seul en scène épique et collégial_** On ne choisit pas sa famille, on la joue ! L’histoire : à l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, sexualité, IVG et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille… Frères, sœurs, parents… Qui éduque qui finalement ? _« C’est ébouriffant, cocasse, ça touche souvent juste. Et c’est drôle. L’essentiel » La Dépêche du Midi_ _« Une performance scénique qui nous emporte dans les dédales de toute vie de famille. On se reconnaît, on s’attendrit, on s’interroge et on sort grandi de ce spectacle détonnant » Sud Ouest_ Billetterie : * Mairie * Site internet de la Mairie : [www.mesquerquimiac.fr](http://www.mesquerquimiac.fr/) * Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible) Durée : 1h15 Tout public, conseillé à partir de 10 ans Placement libre _Par la compagnie MMM_ _Ecrit et joué par Marie-Magdeleine_ _Mise en scène : Julien MAROT_

Un seul en scène épique et collégial On ne choisit pas sa famille, on la joue ! L’histoire : à l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de…

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T06:30:00