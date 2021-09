La Famille vient en mangeant – Compagnie MMM Cour de la Grange aux Dîmes, 16 septembre 2021, Wissous.

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille… 1 comédienne, 8 personnages. Un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur. Durée 1H15 – A partir de 10 ans Jeudi 16 Septembre À 20H30 à Wissous Cour de la Grange aux Dîmes, 3 Rue André Dolimier, 91320 Wissous Sur réservation : 01 64 48 71 01 // [[elbj@animakt.fr](mailto:elbj@animakt.fr)](mailto:elbj@animakt.fr)

Acces libre sur réservation

Théâtre de rue

Cour de la Grange aux Dîmes 3 Rue André Dolimier, 91320 Wissous



