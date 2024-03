La famille vient en mangeant Centre Culturel Espace Job Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

La famille vient en mangeant Spectacle d’humour / Cie mmm / Dans le cadre des Jeudis de job Jeudi 21 mars, 20h30 Centre Culturel Espace Job Tarif B

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:45:00+01:00

A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psycho généalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grandmère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille…

Avec Marie-Magdeleine

Petite restauration et buvette

Ce spectacle fait partie d’une série, un autre épisode « Tant bien que mal » est programmé au Centre culturel – Théâtre des Mazades le vendredi 29 mars à 20h

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France

© Nathalie Granger Pacaud