La famille vient en mangeant – À partir de 10 ans Altkirch, 1 avril 2022, Altkirch.

La famille vient en mangeant – À partir de 10 ans Altkirch

2022-04-01 20:00:00 – 2022-04-01

Altkirch Haut-Rhin Altkirch

On ne choisit pas sa famille, on la joue !

A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psycho-généalogie et autres histoires d’enfants…

Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler. Le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille…

1 comédienne, 8 personnages ! Sans autre décor qu’une chaise et l’imagination du spectateur

+33 3 89 08 36 03

Altkirch

