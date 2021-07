La famille tuyau de poêle interprète Marie Jeanne Belin-Béliet, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Belin-Béliet.

La famille tuyau de poêle interprète Marie Jeanne 2021-07-17 – 2021-07-17 Le Café en l’Eyre 20 Rue de la Huillade

Belin-Béliet Gironde

Félétêr est la rencontre entre la voix et les textes de Lucie, et les compositions et la guitare de Ben.

Félétêr est la rencontre entre la voix et les textes de Lucie, et les compositions et la guitare de Ben.

+33 7 67 43 46 72

Félétêr est la rencontre entre la voix et les textes de Lucie, et les compositions et la guitare de Ben.

Caféen L’Eyre

dernière mise à jour : 2021-06-29 par