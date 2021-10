Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix La Famille Tire-Pousse Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Présentation ludique et sympathique ! La famille tire-pousse est un spectacle de présentation des instruments à cordes frottées, violon, alto, violoncelle et contrebasse, imaginé en 2012 par Georges Majka. La fabrication des instruments est abordée, tout comme sont expliqués le «maniement» de l’instrument et de son archet, ainsi que le rôle de chacun au sein du quatuor. Le spectacle est ponctué de musiques jouées de par le monde, car de nombreux styles de musique se sont appropriés ces instruments.

Entrée 7/5 euros

