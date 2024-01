LA FAMILLE S’AGRANDIT Salle paroissiale Aumetz, vendredi 2 février 2024.

LA FAMILLE S’AGRANDIT Salle paroissiale Aumetz Moselle

Vendredi

Parents, mode d’emploi

C’est quoi, la famille et comment inventer la sienne ? En mettant en scène deux femmes qui tentent chacune à leur façon de « faire famille », Josie, mère homosexuelle, et Marie, mère hétérosexuelle d’une tribu recomposée Marie Dompnier et Marie Desgranges ont voulu partager un sujet souvent à l’origine de multiples crispations. Face à Marie, qui a grandi dans un cadre conflictuel, vécu des séparations successives et qui s’inquiète de reproduire un modèle « toxique », Josie témoigne de son processus pour parvenir à construire une famille homoparentale, processus semé de questionnements, de doutes, d’embuches et de rencontres insolites. Si le spectacle s’inspire des parcours personnels des deux actrices, La Famille s’agrandit tend surtout, avec beaucoup d’humour, à l’universel, en questionnant l’expérience de la parentalité. Le dialogue singulier de nos héroïnes les mènera jusque dans la cuisine de la grande anthropologue Françoise Héritier. Elles y trouveront peut-être des réponses et très certainement la joie d’imaginer les familles qu’elles ont envie d‘inventer. Un spectacle plein d’acuité et de tendresse sur un sujet très contemporain.Tout public

8 EUR.

Salle paroissiale 1 rue du Presbytère

Aumetz 57710 Moselle Grand Est infos@nest-theatre.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02



L’événement LA FAMILLE S’AGRANDIT Aumetz a été mis à jour le 2024-01-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME