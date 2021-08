Velars-sur-Ouche Velars-sur-Ouche Côte-d'Or, Velars-sur-Ouche “La famille, on en parle ?” : théâtre forum – Coup de contes Velars-sur-Ouche Velars-sur-Ouche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Velars-sur-Ouche

“La famille, on en parle ?” : théâtre forum – Coup de contes Velars-sur-Ouche, 24 octobre 2021, Velars-sur-Ouche. “La famille, on en parle ?” : théâtre forum – Coup de contes 2021-10-24 16:30:00 – 2021-10-24 Salle des 3 ponts Place Osburg

Velars-sur-Ouche Côte-d’Or Velars-sur-Ouche EUR 0 0 Ni spectacle, ni débat, le théâtre forum est une forme d’intervention qui fait appel à la scène, au jeu et à la parole pour mettre en commun une réflexion. Le rire qui dédramatise est un ressort qui participe à la création d’un espace de proximité et de confiance. Les problématiques bordées auront un lien direct avec le thème du festival : la place de chacun dans la famille, l’espace intime de l’enfant, la vie sociale de l’enfant ou la place des écrans.

Avec les Comédiens Associés. Tout public à partir de 7 ans. Réservation obligatoire auprès du service culture de la CCOM au 03 80 49 77 43 ou par mail culture@ouche-montagne.fr – Réservations possibles à compter du 1er septembre. Ni spectacle, ni débat, le théâtre forum est une forme d’intervention qui fait appel à la scène, au jeu et à la parole pour mettre en commun une réflexion. Le rire qui dédramatise est un ressort qui participe à la création d’un espace de proximité et de confiance. Les problématiques bordées auront un lien direct avec le thème du festival : la place de chacun dans la famille, l’espace intime de l’enfant, la vie sociale de l’enfant ou la place des écrans.

Avec les Comédiens Associés. Tout public à partir de 7 ans. Réservation obligatoire auprès du service culture de la CCOM au 03 80 49 77 43 ou par mail culture@ouche-montagne.fr – Réservations possibles à compter du 1er septembre. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Velars-sur-Ouche Autres Lieu Velars-sur-Ouche Adresse Salle des 3 ponts Place Osburg Ville Velars-sur-Ouche lieuville 47.31979#4.91066