La Famille Noëlloween COMEDIE DE TOURS, 26 février 2023, TOURS.

La Famille Noëlloween COMEDIE DE TOURS. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 10:30 (2023-02-21 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Jeune public (pour les enfants de 3 à 8 ans)Durée : 0H45De Nilson JoséAvec Myriam PerraudBienvenue chez les Noëlloween !La famille la plus étrange et la plus charmante sur cette terre. Ils sont tous différents et pourtant ils forment une famille et chacun a sa spécialité. Le tout dernier membre viendra vous parler d’eux et vous raconter comment une histoire hors du commun les a liés. Contes, chansons et interactivité seront au rendez-vous. La Famille Noëlloween est un conte qui va faire voyager vos enfants et aussi les grands.N° téléphone accès PMR : 02 47 66 68 81

COMEDIE DE TOURS TOURS 39 RUE MICHELET Indre-et-Loire

