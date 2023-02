LA FAMILLE NOELLOWEEN POUR LES ENFANTS DE 1 A 5 ANS COMEDIE DE LA ROSERAIE, 11 février 2023, TOULOUSE.

LA FAMILLE NOELLOWEEN POUR LES ENFANTS DE 1 A 5 ANS COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-12 10:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Bienvenue chez les Noelloween ! La famille la plus étrange et la plus charmante sur cette terre. Ils sont tous differents et pourtant ils forment une famille et chacun a sa spécialité. Le tout dernier membre viendra vous parler d’eux et vous raconter comment une histoire hors du commun les a lié. Contes, chansons et intéractivité seront au rendez-vous. La Famille NoelloWeen est un conte qui va faire voyager vos enfants et aussi les grands. idéal pour les petits à partir de 1 ans. EUR10.0 10.0 euros

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

