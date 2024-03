La Famille Kreizy | Jeu familial Maison éclusière de Bon Repos Plélauff, lundi 1 juillet 2024.

Du 1er juillet au 31 août

Il était une fois une famille un peu déjantée vivant au cœur de la Bretagne…

Un beau jour, Glaz et Droséra, membres de cette fameuse famille, sont tous deux à la recherche de Manivelle qui a disparu. Dans une ambiance mystérieuse et préhistorique, aidez-les à la retrouver et à tous se rassembler !

3 badges à collectionner dans les 13 structures participantes !

De plus, avec vos 3 badges et la prise d’une photo d’un menhir, si vous revenez à l’Office de Tourisme Kreiz Breizh Communauté à Rostrenen avec votre livret tamponné, un cadeau pour toute la famille vous attend !

Jeu gratuit

Demandez votre livret dans les structures participantes !

Structures participantes La Maison des Landes et Tourbières à Kergrist-Moëlou, L’Eco-Domaine du Bois du Barde à Mellionnec, La Réserve Naturelle des Landes et Marais de Glomel, La Base de Loisirs de Créharer à Glomel, La Base de Loisirs de la CCKB à Trémargat, La Base de Loisirs de Gouarec, l’Office de Tourisme Kreiz Breizh Communauté à Rostrenen, La Maison éclusière de Bon Repos, Le Musée de l’Ecole de Bothoa, Le Musée de la Résistance en Argoat à St Connan, l’Abbaye de Bon Repos, Les Forges des Salles à Bon Repos sur Blavet/ Perret, La Petite Filature Bretonne à Plouguernével.

Opération en collaboration avec la Fédération de Pêche des Côtes d’Armor, La MSA et la CCKB .

Maison éclusière de Bon Repos Antenne de l’OT Kreiz Breizh Communauté

Plélauff 22570 Côtes-d’Armor Bretagne office@tourismekb.com

