La famille et le potager, 8 décembre 2022, .

La famille et le potager

2022-12-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-08

25 70 Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, bienvenue dans cette farce tendre, dingue et décalée, au cynisme décapant.



Marie et Denis (M.A Chazel et R. Laspalès) s’aiment depuis quarante ans. C’est beau… Mais grâce à leur fils Tom, ça va bouger.

Il a fait une boulette.



Une de celles qui peuvent changer les cinquante prochaines années d’une vie. Pour tenter de sortir de ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de l’espoir et de l’alcool. Beaucoup.



De Bob Martet

Mise en scène : Anne Bourgeois

Avec Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès

Retrouvez Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès dans le spectacle “La famille et le potager” sur la scène du Cepac Silo le 8 décembre.

Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, bienvenue dans cette farce tendre, dingue et décalée, au cynisme décapant.



Marie et Denis (M.A Chazel et R. Laspalès) s’aiment depuis quarante ans. C’est beau… Mais grâce à leur fils Tom, ça va bouger.

Il a fait une boulette.



Une de celles qui peuvent changer les cinquante prochaines années d’une vie. Pour tenter de sortir de ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de l’espoir et de l’alcool. Beaucoup.



De Bob Martet

Mise en scène : Anne Bourgeois

Avec Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès

dernière mise à jour : 2022-04-29 par