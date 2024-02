La Famille Asada – Ciné-club Ados Cinéma La Lanterne Bègles, samedi 17 février 2024.

La Famille Asada – Ciné-club Ados Le ciné-club ados de La Lanterne, pour les 13 à 18 ans, une fois par mois Samedi 17 février, 14h15 Cinéma La Lanterne Tarif plein 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole 5€

Le film

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ contact@cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus 31, 73, 15 et 86.

