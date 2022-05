La famille Asada / Avant-première Cinéma Le Méjan Actes Sud, 6 mai 2022, Arles.

La famille Asada / Avant-première

Cinéma Le Méjan Actes Sud, le vendredi 6 mai à 20:00

Un film de Ryôta Nakano / Japon / 2022 / 2h07 – VOSTFR Avec Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki **Résumé :** Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand il réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur passion, il décide de les mettre en scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 1… Devant l’objectif de Masashi, toute la famille se prête au jeu pour permettre à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, les photos de Masashi prennent une nouvelle dimension. **VENDREDI 6 MAI À 20H :** **Avant-première du film précédée d’une ciné-conférence animée par Philippe GUEDJ et Arto PAZAT sur le thème de la rencontre entre un photographe et son modèle**, dans le moment singulier de la mise en scène de nu qui doit plus au théâtre qu’à la peinture : il y sera question du don, de la perte et de l’absence. Photographe, Arto Pazat est diplômé de philosophie, d’histoire de l’art et de psychologie clinique. Il a exposé à plusieurs reprises sur Arles. Philippe Guedj est l’auteur de deux ouvrages aux éditions l’Art-Dit. Amateur d’art éclai-ré et psychanalyse, il donne des conférences sur l’histoire de l’art.

7,50€

Rencontre autour du très beau film de Ryôta Nakano, La famille Asada, projeté en avant-première au Méjan

Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T22:30:00