Pour tenter de renouer les liens familiaux, Morticia et Gomez décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières vacances en famille. Leurs aventures les sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes. **+5/6 ans** Animation ETATS-UNIS – 2021 – 1h33 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-12-22T14:30:00 2021-12-22T16:05:00;2021-12-23T14:30:00 2021-12-23T16:05:00;2021-12-24T14:30:00 2021-12-24T16:05:00;2021-12-28T14:30:00 2021-12-28T16:05:00

