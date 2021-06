Bezons Parc Nelson Mandela à Bezons Bezons, Val-d'Oise La Fameuse invasion des ours en sicile Parc Nelson Mandela à Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

La Fameuse invasion des ours en sicile Parc Nelson Mandela à Bezons, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bezons. La Fameuse invasion des ours en sicile

Parc Nelson Mandela à Bezons, le mardi 6 juillet à 20:00

**Projection en plein air** **_La fameuse invasion des ours en Sicile_** **de Lorenzo Mattotti** **dès 10 ans** Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile…

Gratuit

dans le cadre de l’opération mon été ma région Parc Nelson Mandela à Bezons rue jean carasso bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T20:00:00 2021-07-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Nelson Mandela à Bezons Adresse rue jean carasso bezons Ville Bezons lieuville Parc Nelson Mandela à Bezons Bezons