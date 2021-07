La Norville La pâture Essonne, La Norville La fameuse invasion des ours en Sicile La pâture La Norville Catégories d’évènement: Essonne

La Norville

La fameuse invasion des ours en Sicile La pâture, 23 août 2021-23 août 2021, La Norville. La fameuse invasion des ours en Sicile

La pâture, le lundi 23 août à 21:30

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes… À la recherche de son fils Tonio, le roi des ours va envahir avec son armée la plaine des hommes. La pâture Chemin de la Garenne 91290 La Norville La Norville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T21:30:00 2021-08-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, La Norville Étiquettes évènement : Autres Lieu La pâture Adresse Chemin de la Garenne 91290 La Norville Ville La Norville lieuville La pâture La Norville