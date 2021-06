LUC-SUR-MER OT Luc-sur-Mer La falaise des Confessionnaux OT LUC-SUR-MER Catégorie d’évènement: Luc-sur-Mer

La falaise des Confessionnaux OT, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, LUC-SUR-MER. La falaise des Confessionnaux

du jeudi 8 juillet au jeudi 19 août à OT

Tarif enfant € -16 ans

Replongez dans le passé, du temps de la mer tropicale, à la découverte des organismes fossiles et décryptez l’environnement de la falaise des Confessionnaux. (2km/2h30) – Niveau 1 OT 14530,LUC-SUR-MER LUC-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T16:30:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-22T16:30:00 2021-07-22T19:00:00;2021-08-05T16:30:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-19T16:30:00 2021-08-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Luc-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu OT Adresse 14530,LUC-SUR-MER Ville LUC-SUR-MER lieuville OT LUC-SUR-MER