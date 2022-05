La « Faites » du sport Stade Orion, 15 mai 2022, Mondonville.

La « Faites » du sport

Stade Orion, le dimanche 15 mai à 10:00

Le dimanche 15 mai, participez à la « faites » du sport ! ——————————————————— **De 10h à 17h, terrain de foot Orion.** _En cas d’intempéries, activités déplacées à l’espace Bouconne._ La municipalité vous convie à la “faites” du sport ! Un événement gratuit ouvert à toutes et tous : en famille, entre amis, venez vous initier au sport sous toutes ses formes ! Venez à la rencontre des associations sportives de la commune, participez aux tournois intergénérationnels de foot et de rugby, ou encore à la course de convivialité ! Cet événement s’inscrit dans le cadre des coupes du monde de football 2022 et surtout de rugby 2023. Seront également à votre disposition : des structures gonflables ainsi qu’un stand restauration. → Programme détaillé : * Tournois intergénérationnels de foot et de rugby sur la journée * Initiations proposées par le tennis, la boxe, le wunjo, rugbytots, le tennis de table * Au dojo : de 10h à 13h initiation au karaté et de 14h à 17h initiation au judo * Course organisée par le running club : inscription sur place * Structures gonflables et restauration sur place ! Application des consignes sanitaires en vigueur.

Mondonville – Mairie de Mondonville

Stade Orion Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville



