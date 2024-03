La « Faites » des légumes et des jardins Maison du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, dimanche 15 septembre 2024.

La « Faites » des légumes et des jardins Toute la journée, de 10 à 18 heures, journée de fête à la Maison du Paysage ! Dimanche 15 septembre, 10h00 Maison du Paysage Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-15T10:00:00+02:00 – 2024-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-15T10:00:00+02:00 – 2024-09-15T18:00:00+02:00

Marché du terroir et d’artisanat, ateliers, spectacle vivant et autres animations : la journée événement du CPIE Collines normandes ! Le programme de la journée à retrouver sur www.cpie61.fr et sur www.suissenormande.fr.

Maison du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}] [{« link »: « http://www.cpie61.fr »}, {« link »: « http://www.suissenormande.fr »}]

Sortie nature