LA FAITE ELECTRONIQUE 2021-09-10 – 2021-09-12 Auberge Guinguette La Faîte 1 Chemin de faîte

Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne 0 EUR Au programme de la Faîte électronique : Vendredi 10 : BIENVENUE AU CLUB takeover

Vendredi, en guise d’ouverture de bal de ce week-end fermier électrifié, La Faîte invite le collectif strasbourgeois Bienvenue au Club pour une carte blanche qui promet une exploration faîstive aussi contemplative que dynamique.

21h – 23h : Beatrice

23h-1h : Cardus b2b Itaho

1h-2h30 : James Djinn

2h30-4h : BELLE-2-NUIT

4h-6h : Orchid >>Samedi 11 : LA FAÎTE ÉLECTRONIQUE

12h – 17h : Radio OBO

17h – 19h : Votour

19h – 21h : Smiss

21h – 23h : Rare0000

23h – 01h : Onyso

01h – 03h : Destroyed Temple

03h – 05h : Céline Technorama

05h – 07h : Ogmah >>Dimanche 12 : SAINT MISERE takeover

Pour ce dernier voyage sonore, Saint Misère embarque les faîtards pour un long courrier sans escales mais pas sans surprise…vivement dimanche !

12h – 20h : Saint Misère GUINGUETTE

Tartes flambées, bières & compagnie pour vous sustenter et étancher votre soif ! Un maximum de produits locaux et maison… CAMPING

Sur place et gratuit BILLETTERIE (places limitées !)

Prévente 20€ / Sur place 25€

www.helloasso.com/associations/la-faite/evenements/la-ferme-electronique contact@lafaite.fr +33 3 54 39 53 88 La Faîte dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

